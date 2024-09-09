あのロングセラー商品はどのようにして生まれ、どのようにヒットをつづけてきたのか。その道のりをたどる「ロングセラー物語」。今回は、発売から52年となる、味の素冷凍食品の「ギョーザ」にスポットを当てる。現在のブランド担当者が商品の歴史と今を語る。〔撮影：西崎進也〕多田裕之介さん とみた・ひでき／ただ・ゆうのすけ／'81年、山口県生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、'05年に味の素冷凍食品入社。６年間の営業と開発