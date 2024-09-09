グラビアアイドルの名取くるみが7日（土）、まんまる美バストあらわな赤レザーのハイレグショットを公開した。【別カット】名取くるみのデコルテライン大胆あらわな私服×ビールショット「ミスFLASH 2021グランプリ」を受賞した“グラビア界一の黄金比ボディ”を持つ名取くるみ。「日本レースクイーン大賞2022」グランプリを受賞するなどレースクイーンとしても注目を集めている。名取は7日、「おはよう真っ赤だよ〜！！」とXを