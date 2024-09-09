松田聖子や中森明菜とともに80年代を代表するアイドルでありながら、「カリアゲショート」で従来のアイドルのイメージを一新した小泉今日子。30代から40代にかけては、妻や母という役割にとらわれない「大人女子」を謳うファッション誌のイメージモデルとしてそのムーブメントを牽引し、50代後半となったいまは芸能界に身を置きながらも、社会問題やフェミニズムに関する発言を積極的に行っている。「その生き様を知れば知るほど、