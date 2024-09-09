わたしたちはいつまで金銭や時間など限りある「価値」を奪い合うのか。ベストセラー『世界は経営でできている』では、気鋭の経営学者が人生にころがる「経営の失敗」をユーモラスに語ります。※本記事は岩尾俊兵『世界は経営でできている』から抜粋・編集したものです。老後に居場所をなくしていく人たち〈老後においてひとつずつ居場所をなくしていく人は多い。そうした人にとっての最後の駆け込み寺が役所と病院となる。役所と病