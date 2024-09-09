わたしたちはいつまで金銭や時間など限りある「価値」を奪い合うのか。ベストセラー『世界は経営でできている』では、気鋭の経営学者が人生にころがる「経営の失敗」をユーモラスに語ります。※本記事は岩尾俊兵『世界は経営でできている』から抜粋・編集したものです。世界から経営が失われている経営とは、企業や社長のものなのだろうか。『世界は経営でできている』で気鋭の経営学者は、経営を「価値創造（＝他者と自分を同時に