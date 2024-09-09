8日、福岡県飯塚市の田んぼで、76歳の農業の男性がコンバインの下敷きになり、死亡しました。警察によりますと、8日午後2時半すぎ、飯塚市勢田で「農業用車両が横転していて男性が下敷きになっている」と消防に通報がありました。警察と消防が駆けつけると、田んぼにコンバインが横転していて、近くに住む農業の安藤修一さん（76）が下敷きになっていました。安藤さんは出血がひどく、救助後、病院に運ばれましたが、搬送中に意識