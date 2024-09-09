８日（日本時間９日）、東海岸と中地区で行われた米大リーグのデーゲームで、打撃タイトルを狙う各選手はいずれも不発に終わった。ア・リーグで本塁打、打点トップに立つヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手はカブス戦で３打数１安打１四球。これで１２試合連続本塁打なし。打率トップのロイヤルズのボビー・ウィットＪｒ．内野手はツインズ戦で４打数１安打。ナ・リーグ打点トップのブレーブスのウィリー・アダメズ内野手