タレント・渡辺美優紀が８日、自身のインスタグラムを更新し、休日の私服ショットを公開した。胸元が開き、大胆なスリットの入ったドレスワンピース姿の写真を４枚掲載。「Ｄａｙｏｆｆ」と記し、休日コーデをを披露した。この投稿には「みるきーに夢中だよ」「目が釘付けになってる」「めっちゃ可愛い」「３枚目かなり攻めすぎでは」「ナイスです」などの声が上がっている。