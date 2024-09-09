言葉が幼い、落ち着きがない、情緒が不安定。育ちの遅れが見られる子に、どのように治療や養護を進めるか。講談社現代新書のロングセラー『発達障害の子どもたち』では、長年にわたって子どもと向き合ってきた第一人者がやさしく教え、発達障害にまつわる誤解と偏見を解いています。本記事では〈言うことを聞かない、故意に人を苛立たせる…一教室に４〜５人は存在する「ADHD」は「発達障害」なのか？〉にひきつづき、ADHDの人への