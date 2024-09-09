IAAトランスポーテーション2024に展示される「プロエースマックス」とは？2024年9月4日、トヨタのヨーロッパ法人はドイツ・ハノーバーで同月17日から22日まで開催される、欧州最大の商用車及び次世代輸送システムの展示会「IAAトランスポーテーション2024」で、大型商用バンの新型「プロエースマックス」を展示することを発表しました。一体どのようなモデルなのでしょうか。実車展示されるトヨタ新型「プロエースマックス」