初心者向けの無料詰将棋を出題します。玉は下段に落とせ｜羽生善治監修｜詰将棋パラダイス作問5手詰め難易度★★☆☆☆【出題図】【ヒント】玉は下段に落とせ正解は……【正解と解説】▲2三金△1一玉▲1二歩△同銀▲2二金【詰上図】歩を取ってくれない初手▲1三歩を△同玉と取ってくれれば▲2三金△1四玉▲2四金と玉を上に追います。しかし、歩を取らずに△1一玉とされ、▲1二金△同銀▲同歩成△同玉▲2三銀△1三玉で詰み