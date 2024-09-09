◇第67回全日本社会人バドミントン選手権大会 2日目（8日、鳥取市民体育館エネトピアアリーナ）パリオリンピック銅メダリストの“ワタガシペア”の東野有紗選手が、櫻本絢子選手との新ペアでのデビュー戦で勝利を飾りました。鳥取県で行われたバドミントン社会人の全国大会。パリオリンピック混合ダブルスで、2大会連続の銅メダルを獲得した渡辺勇大選手と東野選手の“ワタガシペア”は、8月末に行われたジャパンオープンを最後に