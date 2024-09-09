プロ野球パ・リーグは8日、各地で3試合が行われました。首位ソフトバンクは6位西武と対戦。2回に2本のヒットで2死2、3塁のチャンスを作ると、甲斐拓也選手がセンターへの2点タイムリーを放ちます。投げては、先発の松本晴投手が6回途中1失点と試合をつくり、今季2勝目を手にしました。3位ロッテは4位楽天と対戦。2-3と1点ビハインドの5回、先頭の中村奨吾選手のツーベースをきっかけに打線がつながり、この回5本のヒットを集め、打