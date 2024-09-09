「広島３−４中日」（８日、マツダスタジアム）広島が反撃及ばず首位再浮上を逃した。初回に玉村昇悟投手が３点の先制を許し、終盤に打線が沈黙して惜敗。２カード連続の負け越しで、デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「改めて１点を取る野球を」と原点回帰を求めた。１０日からは本拠地で巨人との首位攻防３連戦に臨む。◇◇初回に３点を取られた玉村は、やはり先頭・岡林へのストレートの四球が響いてしまっ