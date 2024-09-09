JLPGAツアー「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会」の最終日が、9月8日（日）に行われ、竹田麗央が優勝。竹田はすでに今季6勝目をあげている。そんな絶好調の彼女のスイングを解説する。 ボールを限界まで圧縮する超プレススイング 【Point1】やや左足に体重が乗ったアドレス 【Ponit2】骨盤が非常に深く回転している 【Point3】右脚から強い力が出ている 【Ponit4】長いイ