UEFAネーションズリーグ(UNL)2024-25、リーグAグループ1第2節、クロアチア代表vsポーランド代表が8日に行われ、1-0でクロアチアが勝利した。初戦のポルトガル代表戦を1-2で敗れたクロアチアは、ポルトガル戦のスタメンから大幅に6選手を変更。モドリッチやコバチッチは引き続きスタメンとなった。一方、スコットランド代表相手に後半追加タイムでのPK弾で3-2と競り勝ったポーランドは、スコットランド戦のスタメンから4選手を変更