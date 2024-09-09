¢¡Á´ÆüËÜ¼Ò²ñ¿Í¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¸¢Âè2Æü¡Ê8Æü¡¢Ä»¼è»ÔÌ±ÂÎ°é´Û¤Û¤«¡Ë¡ÖÅìÌîÍ­¼Ó¡×¤ÎÅÐÏ¿Ì¾¤ÇÎ×¤àºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤ò²÷¾¡È¯¿Ê¤·¤¿¡£·ëÀ®´Ö¤â¤Ê¤¤ºùËÜ¤ÈÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£¡Ö10Æü´Ö¤Û¤É°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤¿¡£»î¹ç¤ò½Å¤Í¤Æ½ù¡¹¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ¸å¤Ë?¥ï¥¿¥¬¥·?¤ò²ò¾Ã¡£8·î28Æü¤Ë½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î¸Þ½½ÍòÍ¥¥³¡¼¥Á¡Ê29¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¸å¡¢½é¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸¼êÌô»Ø¤Ëµ±¤¯»ØÎØ¤¬