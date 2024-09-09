◆国内女子ゴルフツアーソニー日本女子プロ選手権最終日（8日、沖縄・かねひで喜瀬CC）竹田麗央（21）＝ヤマエグループHD＝が5バーディー、2ボギーの69で回り、通算19アンダーで初のメジャー初優勝を果たした。ゴルフ5レディースから2週連続優勝で、ツアー初優勝したシーズンでは1989年の小林浩美に並んで最多の6勝目を挙げた。初日から首位を守る完全優勝は、大会が82年に4日間競技になってからは日本勢初で、81年以前を