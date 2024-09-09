◆巨人0―8DeNA（8日、東京ドーム）巨人は投打に良いところがなく、守乱も加わって4位・DeNAに大敗。2位・広島も敗れたため首位は守ったが、9回には秋広の失策などで3点を追加され、打線も今季18度目の零敗。試合後の阿部監督は今季2度目となる会見拒否だった。前日7日は延長12回に劇的なサヨナラ勝ち。勢いづいて臨んだはずが、投打で不安が露呈した。投の心配は6枚目の先発だ。指揮官が「満を持して」と5カ月ぶりに送り出