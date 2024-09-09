「形だけでも派閥を解消しておけばよかった。オヤジもヤキが回ったな……」麻生派所属議員のボヤキである。首相はもとより、数々の要職を歴任してきた自民党の麻生太郎副総裁が落日を迎えつつある。【写真をみる】あんなにベッタリだったのに…麻生氏を見限った“大物”とは？政治部デスクが解説する。「子飼いの岸田文雄首相が不出馬に追い込まれた9月の総裁選では、手駒の候補の当選は絶望的。政敵の菅義偉前首相の軍門に下