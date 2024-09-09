◆日本、韓国、アジア共同開催男子プロゴルフツアーシンハン・ドンへ・オープン最終日（８日、韓国・クラブ７２ＣＣ＝７２０４ヤード、パー７２）首位から出た平田憲聖（２３）＝エレコム＝が１イーグル、６バーディー、２ボギーの６６と伸ばし、通算２２アンダーで２週連続優勝を果たした。今季３勝目で賞金２７１４万４００円を獲得し、ランキングトップに浮上した。２３歳２８７日での日本ツアー通算５勝目は１７歳の石