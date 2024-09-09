◆女子プロゴルフツアーメジャー第２戦ソニー日本女子プロ選手権最終日（８日、沖縄・かねひで喜瀬ＣＣ＝６６７０ヤード、パー７２）２１歳の竹田麗央（りお、ヤマエグループＨＤ）が５バーディー、２ボギーの６９で、大会記録に並ぶ通算１９アンダーで制し、今季６勝目を初のメジャータイトルで飾った。初日から首位を守り、今大会の４日間完全Ｖは日本人で初。ツアー初優勝からの年間６勝は小林浩美（８９年）＝現日本女