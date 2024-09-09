「新馬戦」（８日、中山）２番手を進んだ３番人気のファンダム（牡２歳、父サートゥルナーリア、母ファナティック、美浦・辻）が直線で力強く抜け出してデビュー戦をモノにした。勝ちタイムは、昨年のアスター賞でキャットファイトがマークした１分３３秒１を０秒３更新する２歳コースレコード。北村宏は「気持ちに安定感があって素晴らしいです。体力的にゆとりもあります。速い流れのなかでも落ち着いて追走できていました