「新馬戦」（８日、中京）１番人気のパンジャタワー（牡２歳、父タワーオブロンドン、母クラークスデール、栗東・橋口）が初陣を勝利で飾った。スタートはひと息だったが、すぐにリカバリーして好位の外を追走。直線は手応え良く脚を伸ばして差し切った。松山は「１２００メートルの少頭数で内枠と、いい枠ではないと思っていました。スタートもあまり出られなくて、ちょっと後手に回る形ではありましたが、そこは能力でカバ