「新馬戦」（８日、中京）叔父に２１年ホープフルＳ覇者キラーアビリティを持つ１番人気のゲルチュタール（牡２歳、父ブリックスアンドモルタル、母キラービューティ、栗東・杉山晴）が、２番手から抜け出して快勝した。坂井は「緩さを残すなかでしっかりと勝ち切ってくれて良かった。伸びしろのある馬だと思う」と将来性に期待する。コーナーで外へ張る若さも見せたが、杉山晴師は「調教の感じからハミを取らないので心配し