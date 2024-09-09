「韓国国際競走」（８日、ソウル）今年も日本馬が力の違いを見せつけた。８日に韓国のソウル競馬場で行われたＧ３の２レースに、日本馬計４頭が参戦した。コリアスプリントは川田騎乗のリメイク（牡５歳、栗東・新谷）が、逃げ粘るジャスパークローネ（牡５歳、栗東・森秀）を直線で差し切って連覇を達成。また、コリアＣは主導権を握った横山武騎乗のクラウンプライド（牡５歳、栗東・新谷）が、追いすがるウィルソンテソーロ