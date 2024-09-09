今永昇太（ゲッティ＝共同）、山本由伸【シカゴ共同】米大リーグ、カブスの今永昇太の次回登板が10日午後7時10分（日本時間11日午前11時10分）開始の敵地でのドジャース戦に決まり、右肩の故障からの復帰戦になる山本由伸と投げ合うことになった。8日、本拠地シカゴで取材に応じた今永は「お互いにいい投球ができれば」と意気込みを話した。史上初の「50本塁打、50盗塁」を目指す大谷翔平とは4月にシカゴで対戦し、空振り三振