サッカーJ1のFC町田ゼルビアは8日、FW荒木駿太選手の負傷について発表しました。荒木選手は先月31日、J1リーグ第29節浦和レッズ戦で負傷。「右第5中足骨疲労骨折」の診断されました。2022年シーズンにサガン鳥栖でデビュー。昨季はレンタル移籍で町田のユニホームをまとい、42試合の出場で6得点。今季から完全移籍でチームに加入しました。24歳の荒木選手は今季ここまでリーグ戦21試合に出場。ルヴァンカップに4試合に出場し、1得