プロ野球セ・リーグは8日、各地で3試合が行われました。4位・DeNAは首位・巨人と対戦。初回に相手のエラーをきっかけにチャンスを作ると、オースティン選手、牧秀悟選手の連続タイムリーなどで4点を先制。2回にも1点を追加し、試合の主導権を握ります。投げては、先発・吉野光樹投手が6回無失点の好投で今季2勝目、DeNAは投打がかみ合い快勝となりました。5位・中日は2位・広島と対戦。初回に細川成也選手の2ランなどで3点を先制し