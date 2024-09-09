2025年卒学生向けの企業の採用活動が本格化し、人材獲得競争が始まっている。そんな中、東京大学、京都大学、早稲田大学、慶應義塾大学、MARCH（明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学）、関関同立（関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学）の学生が、就職活動でどんな企業に注目しているのか。オープンワークの調査を基に、今回は25年卒MARCH・関関同立生の就職注目企業をランキング化。働きがいや成長