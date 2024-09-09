「ヤクルト５−３阪神」（８日、神宮球場）阪神は連勝が５でストップした。先発・西勇輝が二回に２ラン、三回は３ランを被弾。打線は四回に森下翔太の１３号２ランなどで追い上げたが及ばなかった。以下、岡田彰布監督の主な一問一答。◇◇−初回、中野が犠打で送って攻撃に移れたら。「なあ。初めてちゃうか、この後半戦でバント（失敗は）。まあ、ホームランはどうしようもないわ。２点（差）じゃもうな、ここの