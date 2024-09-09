『週刊ダイヤモンド』9月14日・21日合併号の第1特集は「後悔しない歯医者選び」です。歯科医師ですら実は難しい受診先選びに患者が成功する鍵は何なのか。ステージが転換する歯科医療の最新事情を詳らかにすると共に、「頼れる歯科医師」か「ダメな歯科医師」かの見極め方、歯学部受験の狙い目に迫ります。（ダイヤモンド編集部臼井真粧美、野村聖子、竹田孝洋）人気歯科医院の患者が治療の失敗で駆け込んでくる「近くにある歯科