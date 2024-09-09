「新馬戦」（８日、中山）１２番人気のウインハルモニア（牝２歳、父サンダースノー、母スリーアフロディテ、美浦・和田雄）が、３番手から直線の追い比べをしぶとくしのいで押し切った。黛は「攻め馬の感触が良くて、ゲートも速かったです。前を見ながら走って３〜４角で内に入れたら砂を（かぶって）嫌がりましたが、すぐに慣れてしっかり反応してくれました。直線も踏ん張ってくれました」と馬の頑張りを褒めた。