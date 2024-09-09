「京成杯ＡＨ・Ｇ３」（８日、中山）昨年の２歳女王アスコリピチェーノが貫禄の走りを見せつけた。初の古馬相手で、ハンデも５５・５キロと決して楽な条件ではなかったが、外々を回る“安全運転”でライバルを一蹴。勝利後に陣営は、豪州の高額賞金レースであるゴールデンイーグル（１１月２日・ローズヒルガーデンズ）への参戦意思を表明した。格が違った。初の古馬相手、５５・５キロのハンデなど何の問題もなし。昨年の２