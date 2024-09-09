中国国有原子力発電所運営会社の中国広核集団（中広核）によりますと、中国初の洋上風力と養殖漁業を統合した海洋牧場プラットフォーム「伏羲1号」が4日、中国南部広東省汕尾市で正式に操業を開始しました。年間約900トンの良質な海水魚類を生産し、年間生産額は5400万元（約10億9080万円）に達する見込みです。 伏羲1号は、汕尾市の海岸から11キロ離れた中広核後湖50万キロワット洋上風力発電所の中心エリアに建設され、養殖水域