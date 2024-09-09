「セントウルＳ・Ｇ２」（８日、中京）荒れた馬場をものともせず、２番人気のトウシンマカオが豪快な末脚を繰り出し、差し切りＶを決めた。これで３月のオーシャンＳ以来となる重賞４勝目。秋の大一番、スプリンターズＳ（２９日、中山）の優先出走権も獲得した。２着には４番人気のママコチャ、３着には７番人気のモズメイメイが入った。１番人気のピューロマジックは１３着だった。ゴール前の白熱した戦いは、残暑の桶狭間