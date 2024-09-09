日本ハムのアンドリュー・スティーブンソン外野手（30）が今季限りで退団する見通しであることが8日、分かった。ツインズから1年契約で移籍した今季は3月29日のロッテとのシーズン開幕戦では「2番・左翼」でスタメン出場。俊足を生かした守備力にも定評があっただけに中堅のレギュラーとして期待されたが、打撃不振で4月中旬に2軍落ちとなった。5月中旬、8月下旬にそれぞれ1軍に昇格も結果は出ず。2日に出場選手登録を外れ、す