松山弘平騎手（３４）＝栗東・フリー＝が史上初のサマージョッキーズシリーズ連覇を果たした。さらに、８日中京１２Ｒをストレングスで制し、史上３１人目、現役では１５人目となるＪＲＡ通算１２００勝（うちＧ１・５勝を含む重賞４６勝）も達成した。シリーズの対象レースである米子Ｓ、北九州記念、関屋記念と３勝を挙げたのが連覇の決め手となった。褒賞金１００万円を獲得。「史上初というのは知らなかったですが、今年も