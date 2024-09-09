定年後に向けてのリスキリングは40代から始めることを見据えたい。しかし、この年齢になると自身の健康や体力面も気になるところだ。『中高年リスキリング これからも必要とされる働き方を手に入れる』（朝日新聞出版）の著者である、一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブの後藤宗明さんはリスキリングの実践者でもある。そんな後藤さんは、リスキリングをするにあたって「健康」も大切だと力説する。それはアルコー