歌手の後藤真希（38）が7日までにインスタグラムを更新。前髪を切った最新ヘアスタイルに反響が寄せられている。後藤は「今回は、前髪も切ってみたよ」とつづり、スタイリストとのツーショットを公開した。この投稿に「前髪アリ派なので歓喜」「本当にきれいですね」「かわいすぎて5回ほど拡大しました」「かわいすぎてみんなキュン死」「カワイイ似合ってるよ〜」などのコメントが寄せられている。