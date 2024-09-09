白シャツ×ジャケットの定番通勤コーデを秋っぽくアップデートするなら「チェックアイテム」を投入して！チェック柄とジャケットが同系色だとコーデが引き締まる効果も♡9月9日（月）のおすすめコーデをご紹介します。白シャツ×ジャケットの鉄板コンビなら全方位ウケ必至♡出典: 美人百花.comドレープ感のあるシャツは、洗濯してもシワになりにくくお手入れ簡単♪シャツ\2,990/UNIQLO ジャ