昨年8月に千葉県八街市議選で初当選した後藤祐樹氏の長女でアイドルグループ「ukka(うっか)」の芹澤もあ（18）が、7日までにインスタグラムを更新。ビキニショットを披露した。芹澤は「本日9／5（木）ヤングジャンプ発売日です！！！初めてのグラビア撮影とーっても楽しかったですみなさんぜひ紙面もデジタル版もチェックしてね」とグラビア掲載誌をPRし、オフショットと思われるビキニ姿を公開した。オレンジのチェック柄のビ