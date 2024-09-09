女優の池田朱那（22）が8日までにインスタグラムを更新。NHK連続テレビ小説「虎に翼」へ出演することを告知した。池田は「連続テレビ小説『虎に翼』汐見薫役として24週から出演いたします！」と報告、同ドラマのオフショットを披露した。続けて「ずっと夢だった朝ドラに出演することができて本当に幸せです！」と思いをつづり、「ぜひご覧ください」と呼びかけた。この投稿に「朱那ちゃん、朝ドラ初出演おめでとう」「おめでとうご