人生100年時代と言われ、70歳近くになっても働かなければいけなくなっている。定年して悠々自適な老後、という未来は描きにくいのが現状だ。一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブの後藤宗明さんの著書『中高年リスキリング これからも必要とされる働き方を手に入れる』（朝日新聞出版）は、定年後も働く必要がある人の選択肢を増やすためのアクションの起こし方をまとめている。本書の目的は「これからも必要とされる