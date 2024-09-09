女優の毎田暖乃（12）が8日までにインスタグラムを更新。NHK連続テレビ小説「虎に翼」で優未を演じた毎田は、9日の放送から代替わりになることを報告し、思いをつづった。毎田は「第23週ご視聴いただきありがとうございました」と感謝をつづり、「佐田優未役が代替わりとなります」と報告した。続けて「私は小6〜高校生までの“5代目”の優未を演じさせていただきました。役を引き継いで行くのは初めての経験で、とても難しかった