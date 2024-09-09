歌舞伎俳優尾上右近（32）が8日までにインスタグラムを更新。自主公演を完走したことを投稿した。右近は今回で8回目となった自主公演「研の會」を終え、「連獅子」の写真をアップ。「東京の千秋楽も迎え、全公演無事につとめさせていただきました」と報告した。さらに「僕らは奇跡の連続で生きているそうして舞台に立っているその尊さを喜びに変えて言葉にならない感謝を舞台にぶつけて夢中になってみんなに喜んでもらお