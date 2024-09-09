西武・武内夏暉投手（２３）が８日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で７回１０９球を投げ、６安打２失点で６敗目（７勝）を喫した。これで武内は８月３日、楽天戦（ベルーナ）で挙げた７勝目を最後に５戦連続で勝ち星なしの４連敗。盤石と思われていた新人王争いに暗雲も垂れ込めてきた。試合後の渡辺久信監督代行（５９）は「ランナーを出すのは想定内。そこからどうしのいでいくのか。相手打線もいいし最近、勝負球がちょ