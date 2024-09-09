セ２位の広島は８日の中日戦（マツダ）に３―４で惜敗した。これで今月最初の６連戦は１勝５敗で２カード連続の負け越し。ＢクラスのＤｅＮＡ、中日を相手に星を取りこぼしたのは痛手だ。それでも新井貴浩監督（４７）はおなじみのポジティブシンキング。試合後も「どこが相手だろうと一試合一試合、一球一球ね。みんなで頑張っていきたい」とファイティングポーズを崩さなかった。そんな指揮官がこの日先発マウンドに送り出