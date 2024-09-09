２０２２年１０月１日に死去したプロレス界のスーパースター、アントニオ猪木さん（享年７９）の三回忌法要が８日、神奈川・横浜市鶴見区の総持寺で営まれた。実弟の猪木啓介氏が取材に応じ「一段落した」と語った。「丸２年はあっという間。早いよね。兄貴は本当に幸せだったと思う。運のいい兄貴でしたね。最終的に結果すべてＯＫだった」としみじみと振り返る。その上で「一段落したという感じ。僕も年ですから、七回忌、十