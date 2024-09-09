ケンカマッチ上等！女子プロレス「スターダム」のワンダー王者・なつぽい（２９）が?奥の手?を解禁する。１４日のエディオンアリーナ大阪第１競技場大会で行われることが濃厚なＶ１戦では、次期挑戦者決定戦（８日、後楽園）を制した（２６）を迎え撃つことが決定。「４回目の挑戦でやっとこのベルトを取れたので、５回もこのベルトに挑戦している葉月さんの思いはわかる部分もある。でも、だからこそ１発でこのベルトを取ら